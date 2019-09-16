Мировые цены на нефть выросли на 15%

Мировые цены на нефть увеличиваются более чем на 15%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что причиной роста цен является заявление властей Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти в стране из-за атак беспилотников по нефтяной инфраструктуре королевства.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent выросла на 15,29%, и достигла отметки в $69,43 за баррель. А стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI достигла $62,88 за баррель, поднявшись на 14,74%.

Ранее сообщалось, что доллар упал ниже 64 рублей на фоне атак на НПЗ.