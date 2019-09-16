Раскрыты подробности объединения экономик России и Белоруссии

Российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Белоруссии Сергей Румас согласовали проект «Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что премьеры договорились представить 1 ноября предложения по «дорожным картам» объединения экономик.

В соответствии с документом, Москва и Минск намереваются создать единый Налоговый и Гражданский кодексы, а также внешнеторговый режим.

Также страны должны объединить соцгарантии и банковский надзор. Кроме того, проект предполагает общий регулятор рынков нефти и газа.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о приоритетном направлении внешней политики республики, назвав таковым развитие и углубление двусторонних связей с Россией.