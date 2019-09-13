Отмену восьмичасового рабочего дня признали невозможной в правительстве

Восьмичасовой рабочий день невозможно отменить, заявил вице-премьер и руководитель аппарата российского правительства Константин Чуйченко, передают РИА «Новости».

По его словам, требование работать восемь часов установлено действующим Трудовым Кодексом, а именно законом о продолжительности рабочего времени, поэтому отмена устаревших нормативных актов времен СССР не изменит правило.

До этого российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление об отмене нормативных документов времен СССР. Чуйченко при этом отметил, что речь идет в том числе о декрете от 1917 года о 8-часовом рабочем дне.

Вице-премьер добавил, что правительство не в праве отменить восьмичасовой трудовой день, так как такое решение находится все его компетенции.

«Мы наделим соответствующие службы правом осуществления надзора и контроля за временем труда», — уточнил он.

Ранее Медведев предложил внедрить гибкие рабочие графики.