Данные о доходах россиян получат бюро кредитных историй

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что бюро кредитных историй (БКИ) может получить данные о доходах россиян, передают «Известия».

Эти поправки в закон «О кредитных историях» рассмотрят в первом чтении в сентябре 2019 года.

Нововведение предполагает, что показатель долговой нагрузки заемщиков будет считать не банк, а БКИ.

Аксаков отметил, что вопрос цены за такую информацию пока остается открытым.

Ранее Минэкономразвития предложило обязать кредиторов предлагать гражданам выкупать долг до его передачи третьим лицам.