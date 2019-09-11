«Нафтогаз» рассказал о взглядах на транзитный контракт с Россией

Украинская компания «Нафтогаз» планирует потребовать у России компенсацию в случае, если «Газпром» будет отстаивать свою позицию о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях, сообщает ФАН со ссылкой на слова исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.

При этом в случае сохранения транзита газа через Украину, Киев не станет взимать с российской компании компенсацию.

Витренко пояснил, что сумма компенсации будет складываться исходя из действующего транзитного контракта с «Газпромом», в рамках которого Киев имеет право требовать пересмотра тарифа на транзит.

Ранее Медведчук заявил, что «Нафтогаз» мешает Зеленскому договориться о поставках газа.