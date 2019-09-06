Роструд назвал сферы с высокими зарплатами

В Роструде назвали сферы, в которых можно получить зарплату свыше 80 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Согласно имеющимся данным, такие деньги могут заработать специалисты сферы недвижимости, строительства, работающие в транспортной сфере, добывающей промышленности и сферах производства.

Так, на зарплату от 80 тыс. рублей могут рассчитывать водители грузового транспорта, машинисты бульдозера, механики, инженеры, начальники строительных участков, электрогазосварщики, маркшейдеры и прорабы.

Отмечается, что капитанам и пилотам предлагают по 300-400 тыс. рублей, а машинистам горных выемочных машин 200 тыс. рублей.

Ранее эксперты назвали сферу труда с зарплатой до 250 тысяч рублей.