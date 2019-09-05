Правительство направило положительный отзыв на законопроект о выплате частных пенсий

Правительство направило в Госдуму положительный отзыв на законопроект, дающий право на получение негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60-летнего возраста, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента.

Инициатива снижает возраст выхода на негосударственную пенсию. Кроме того, документ включает выплаты инвалидам, работникам Крайнего Севера и другим лицам, имеющим право на досрочное получение страховых пенсий в еще более раннем возрасте.

По мнению законодателей, проект должен улучшить благосостояние людей предпенсионного возраста, а также даст гражданам дополнительную возможность обеспечить себе достойный доход после выхода на пенсию.

Уточняется, что документ будет рассмотрен на осенней сессии нижней палаты парламента.

Ранее ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительных пенсий.