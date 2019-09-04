Италия намерена инвестировать €10 млрд в Россию
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Президент Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Винченцо Трани заявил, что Италия намеревается увеличить инвестиции в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, речь идет о сумме в размере €10 млрд.
Он отметил, что в 2018 году размер итальянских инвестиций достиг €5 млрд. Теперь же итальянского государство планирует увеличить их вдвое.
Однако Трани не уточнил сроки увеличения инвестиций, подчеркнув, что это может произойти в 2020 году или позже.
Ранее американский лидер Дональд Трамп отметил рост инвестиций в США.