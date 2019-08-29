Президент Грузии заявила о стремлении к экономической свободе от России

close
Саломе Зурабишвили во время интервью, 2004 год Саломе Зурабишвили во время интервью, 2004 год
Саломе Зурабишвили во время интервью, 2004 год
Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила мнение, что стране нужно сократить экономическую зависимость от России. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам грузинского лидера, для этого стране нужно приложить максим усилий.

Зурабишвили отмечает, что экономике Грузии необходим приток иностранных инвестиций и туристов из Европы.

Ранее грузинский президент назвала условия для возобновления диалога с Россией. По ее мнению, для этого Москве нужно изменить свою позицию относительно «маленького соседа».