Президент Грузии заявила о стремлении к экономической свободе от России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила мнение, что стране нужно сократить экономическую зависимость от России. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам грузинского лидера, для этого стране нужно приложить максим усилий.

Зурабишвили отмечает, что экономике Грузии необходим приток иностранных инвестиций и туристов из Европы.

Ранее грузинский президент назвала условия для возобновления диалога с Россией. По ее мнению, для этого Москве нужно изменить свою позицию относительно «маленького соседа».