Россия вернет €54,5 млн Совету Европы

Россия выплатит долг в бюджет Совета Европы за 2017-2018 годы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение правительства РФ, опубликованное на интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что его сумма задолженностей по членским взносам Российской Федерации в бюджеты органов Совета Европы составляет более €54,5 млн.

Решение было принято МИДом России и согласованно с Минфином России, МЧС России, Минкультуры России, а также Минспортом России.

В распоряжении отмечается, что российская сторона будет гасить долг за счет средств из бюджета за 2019 год.

Россия лишилась своих полномочий в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года по причине воссоединения с Крымом, а также войны в Донбассе.

В 2017 году Россия заморозила уплату членского взноса, отметив, что разморозит ее только после восстановления своих полномочий.

Ранее Путин рассказал о планах России по возвращению в Совет Европы.