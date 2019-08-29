«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги

В России старая модель банкоматов принимала купюры «банка приколов», сообщает «Коммерсантъ».

По данным экспертов, использование игрушечных купюр было возможно только с устройствами производства компании NCR. От подобных атак пострадали четыре российских кредитно-денежных учреждения.

«Согласно информации на сайте NCR, в России 40 тыс. устройств производителя», — говорится в материале.

По словам экспертов, проблема заключалась в программном обеспечении устройств, которые отвечают за распознавание купюр (валидаторы). Проблема связана с применением устаревших моделей. Уточняется, что решением проблемы могло бы стать обновление программного обеспечения, замена валидаторов или отказ от приема купюр с определенным номиналом.

Ранее сообщалось, что мошенники используют купюры из «банка приколов» с русскими надписями в Финляндии.