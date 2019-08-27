Курс евро превысил 74 рубля

Рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 20.16 мск, курс доллара вырос на 59 коп. и составил 66,66 руб. Курс европейской валюты вырос на 64 коп. и достиг показателя в 73,93 руб. До этого евро превысил показатель в 74 руб., что произошло в первый раз с 20 августа.

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Ранее сообщалось, что ЦБ повысил курс доллара и евро.