ЦБ и Минфин анонсировали публичное обсуждение cистемы пенсионных накоплений

Центробанк России и Минфин анонсировали публичное обсуждение cистемы пенсионных накоплений, сообщает ТАСС.

Как рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев, ЦБ и Минфин решили отказаться от названия «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) для новой системы.

Кроме того, он отметил, что детали новой системы планируется объявить через неделю.

В ответ на вопрос, значит ли это начало публичного обсуждения, Моисеев ответил утвердительно.