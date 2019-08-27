ЦБ и Минфин анонсировали публичное обсуждение cистемы пенсионных накоплений
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Центробанк России и Минфин анонсировали публичное обсуждение cистемы пенсионных накоплений, сообщает ТАСС.
Как рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев, ЦБ и Минфин решили отказаться от названия «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) для новой системы.
Кроме того, он отметил, что детали новой системы планируется объявить через неделю.
В ответ на вопрос, значит ли это начало публичного обсуждения, Моисеев ответил утвердительно.