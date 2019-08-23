Медведев озвучил условие для сокращения рабочей недели

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал возможным переход россиян на четырехдневную рабочую неделю при условии, что заработная плата людей и рост производительности труда должны остаться на том же уровне, сообщает РИА «Новости».

«Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется», — сказал глава правительства.

Данное заявление он сделал на встрече с руководителем Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

При этом он отметил, что необходимо учесть все нюансы, связанные с запросами как работников и работодателей.

Медведев заверил, что обязательно поднимет эту тему и в общении с представителями профсоюзов.

Премьер напомнил, что ранее поручил Минтруду проработать вопросы, связанные с регулированием процессов, происходящих в трудовой сфере, а затем огласить окончательную позицию по данному вопросу.