Медведев озвучил условие для сокращения рабочей недели

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на торжественном заседании международной... Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на торжественном заседании международной...
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на торжественном заседании международной...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал возможным переход россиян на четырехдневную рабочую неделю при условии, что заработная плата людей и рост производительности труда должны остаться на том же уровне, сообщает РИА «Новости».

«Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется», — сказал глава правительства.

Данное заявление он сделал на встрече с руководителем Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

При этом он отметил, что необходимо учесть все нюансы, связанные с запросами как работников и работодателей.

Медведев заверил, что обязательно поднимет эту тему и в общении с представителями профсоюзов.

Премьер напомнил, что ранее поручил Минтруду проработать вопросы, связанные с регулированием процессов, происходящих в трудовой сфере, а затем огласить окончательную позицию по данному вопросу.