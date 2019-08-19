Мясо занимает треть расходов на еду у россиян, показал отчет

Почти треть из месячного «продуктового» бюджета уходит на покупку мяса у среднестатистического жителя России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет Росстата.

Согласно имеющимся данным, один россиянин тратил 6 тыс. 41 рубль на покупку продуктов в 2018 году, не включая расходы на алкоголь. Из них на мясо и мясные изделия – 1 тыс. 806 рублей (29,9%). На втором месте расходов расположились молоко и молочные продукты – чуть больше 1 тыс. рублей в месяц (16,6%), на третьем — хлеб и хлебобулочные изделия – 882 рубля в месяц (14,6%).

На овощи россияне тратили 10,5% расходов, на фрукты и ягоды – 9,6%, на рыбу — 7,2%, на сахар и сладости – 6,3%. На растительное масло и яйца уходит 1,7% и 1,5% соответственно.

Отмечается, что доля потребления мясных продуктов растет в связи с низкими ценами на разнообразный ассортимент мясной продукции, произведенной в России.

Раннее Росстат выяснил, как рацион россиян изменился за 40 лет.