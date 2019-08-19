Трамп готов к рецессии в экономике США, но не ждет ее

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов к тому, что в экономике Соединенных Штатов наступит спад, но он не предвидит рецессию в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент США считает, что в настоящее время весь мир находится в рецессии. Однако спустя несколько секунд Трамп счел свои слова громким заявлением. Он добавил, что не ждет спада в ближайшем будущем.

Также Трамп отметил, что с его прогнозами согласны и американские экономисты.

«Большая часть из них говорит, что у нас не будет рецессии», — сказал Трамп.

По его словам, даже в случае наступления рецессии, он будет к ней готов.

«Я к этому готов. Мы можем много чего сделать», — заключил Трамп.

Ранее Трамп обвинил ФРС в проблемах экономики США.