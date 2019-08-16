Власти отказались продавать Трампу Гренландию
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Глава МИД Гренландии Ане Лоне Баггер заявила, что власти страны не будут продавать президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу остров. Об этом она сказала Reuters.
До этого в СМИ писали, что Трамп рассматривает идею покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании. По некоторым данным, глава государства неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию.
По словам министра, остров открыт для сотрудничества в сфере бизнеса, но он не продается.
«Мы не для продажи», — добавила Баггер.
Ранее сообщалось, что Трамп собирает деньги на кирпичи для нежелающих строить стену демократов.