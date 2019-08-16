Власти отказались продавать Трампу Гренландию

Глава МИД Гренландии Ане Лоне Баггер заявила, что власти страны не будут продавать президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу остров. Об этом она сказала Reuters.

До этого в СМИ писали, что Трамп рассматривает идею покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании. По некоторым данным, глава государства неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию.

По словам министра, остров открыт для сотрудничества в сфере бизнеса, но он не продается.

«Мы не для продажи», — добавила Баггер.

Ранее сообщалось, что Трамп собирает деньги на кирпичи для нежелающих строить стену демократов.