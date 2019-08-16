Минтруд предложил повысить МРОТ

Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что минимальная заработная плата может составить 12 130 рублей. Уточняется, что нынешний минимальный оклад равен 11 280 рублей

Изменения могут вступить в силу с начала 2020 года.

Поясняется, что предыдущее повышение МРОТ произошло в начале 2019 года.

Ранее сообщалось, что Минтруд назвал самые востребованные профессии у россиян.