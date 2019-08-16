Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, в период с ноября 2018 по июль 2019 года российские нефтяные компании в качестве дополнительной выручки заработали не менее $905 млн.

«Расчет основан на разнице спреда марки Urals к Brent за период по сравнению со средним показателем за пять лет», — отмечает агентство.

Спрос на российскую нефть произошел за счет сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров после введенных США санкций. В результате российская нефть марки Urals вышла на регулярные торги с премией к Brent.

Ранее сообщалось, что нефть Brent упала в цене.