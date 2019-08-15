Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреля

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Курс евро увеличился в ходе торгов. об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской Биржи.

Отмечается, что курс евро составил 54 рубля.

Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.

Ранее сообщалось, что курс евро вырос.