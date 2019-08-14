Сенатор оценил планы Польши поднять цену на транзит газа из России

Член комитета Совета Федерации по международным делам от республики Крым Сергей Цеков оценил план Польши поднять цену на транзит российского газа. Об этом сообщает RT.

По его словам, решение польского государства поднять цену на транзит газа из России по трубопроводу Ямал-Европа объясняется многолетней антироссийской риторикой Варшавы.

Он отметил, что Польша находится «в плену русофобских взглядов».

Сенатор также подчеркнул, что раз Польша повышает плату за транзит российского газа, значит она повышает цену на газ для европейских стран.

Он пояснил, что страны Европы должны будут отреагировать на такое решение и, скорее всего, они не дадут согласие на подобное, заключил Цеков.

Ранее сообщалось, что Польша планирует поднять плату за транзит российского газа.