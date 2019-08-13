США отложили введение пошлин на ряд товаров из Китая

США приняли решение отложить введение пошлин в 10% на некоторые товары из Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление торгпреда Соединенных Штатов.

По его словам, пошлины будут отложены до 15 декабря.

При этом, уточнил он, речь идет об определенных статьях: например, сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеоигровые консоли, ряд игрушек, а также предметов обуви и одежды.

Причем торгпред не назвал объем продукции, которая выводится из-под действия американских пошлин.

Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал о введении пошлины на товары из Китая.