Зеленский выполнил обещание выйти из бизнеса
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Украинский лидер выполнил свое обещание выйти из бизнеса. Об этом сообщает LIGA.net.
Как отмечается, глава государства в течение трех месяцев — с марта по май — передал двум своим соратникам и партнерам доли в компаниях.
Уточняется, что Сергею Шефиру, который является первым помощником Зеленского и его давним партнером, досталось больше всего, а именно — доля президента в восьми компаниях.
Его брату Борису Шефиру, который является шеф-редактором и автором «Студии Квартал-95», достались доли в двух компаниях.
Причем, как подчеркивается, после окончания президентского срока доли в бизнесе вернутся к Зеленскому.
Ранее Зеленский разрешил давать гражданство подвергшимся политпреследованиям россиянам.