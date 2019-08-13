Зеленский выполнил обещание выйти из бизнеса

Украинский лидер выполнил свое обещание выйти из бизнеса. Об этом сообщает LIGA.net.

Как отмечается, глава государства в течение трех месяцев — с марта по май — передал двум своим соратникам и партнерам доли в компаниях.

Уточняется, что Сергею Шефиру, который является первым помощником Зеленского и его давним партнером, досталось больше всего, а именно — доля президента в восьми компаниях.

Его брату Борису Шефиру, который является шеф-редактором и автором «Студии Квартал-95», достались доли в двух компаниях.

Причем, как подчеркивается, после окончания президентского срока доли в бизнесе вернутся к Зеленскому.

Ранее Зеленский разрешил давать гражданство подвергшимся политпреследованиям россиянам.