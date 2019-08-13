Зарплату Зеленского за июль назвали в Государственном управлении делами Украины

Стала известна заработная плата президента Украины Владимира Зеленского за июль. Об этом информирует «112.ua» со ссылкой на украинское Государственное управление делами.

Как стало известно, Зеленский в июле 2019 года получил зарплату в размере 28 тыс гривен.

При этом отмечается, что согласно действующему законодательству из начисленных средств уплачены налоги и сборы на сумму в 5 тыс 460 гривен.

Также в ведомстве уточняют, что надбавки, премии и другие подобные суммы Зеленский в июле не получал.

Ранее рассказали про ежемесячную зарплату президента Украины.