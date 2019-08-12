Эксперт назвал условия, при которых экономика Украины рухнет

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон перечислил условия, при которых экономику Украины ожидают серьезные трудности, сообщает PolitWera.

Это может произойти, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за границу, отмечает Саливон.

По его словам, когда украинцы окончательно переберутся за рубеж, перевезут семьи и перестанут перечислять деньги в страну, инфраструктуру в государстве будет поддерживать сложнее.

Также экономика может пострадать в случае прекращения внешнего финансирования.

Эксперт добавил, что на экономику могут повлиять действия команды Зеленского направленные на разрушение промышленности.

Ранее сообщалось, что Украине предрекли катастрофическую потерю рабочей силы.