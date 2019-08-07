ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару еще на 0,5%

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Китайский Народный банк (ЦБ) принял решение снизить курс юаня к доллару еще примерно на 0,5%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, в настоящее время курс составляет 6,9996 за доллар является более слабым, чем накануне.

Как отмечается, КНР опускает курс валюты уже третий день подряд на фоне решения Вашингтона о введение пошлин на импорт из Китая на $300 млрд.

Ранее The Financial Times отметила, что торговую войну США и КНР от валютной отделяет только один шаг. После того как противостояние между США и КНР обострилось и курс юаня снизился, увеличивается риск того, что американский президент Дональд Трамп его сделает.