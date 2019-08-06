Авиакомпания Коломойского выиграла тендер на перевозки украинских политиков, узнали СМИ

Авиакомпания «Роза Ветров», которую связывают с группой «Приват» украинских олигархов Игоря Коломойского и и Геннадия Боголюбова, выиграла тендер на осуществление перевозки высших должностных лиц Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что «Роза Ветров» единственная компания, участвующая в конкурсе.

Согласно условиям тендера, перевозки авиакомпания будет осуществлять в период до 31 декабря 2019 года. Рейсы будут выполняться из аэропорта Борисполь самолетами Airbus 320 и Airbus 321.

Уточняется, что договор с авиакомпанией был заключен на сумму 35 млн грн (более 88 млн рублей).

Ранее сообщалось, что Коломойский пролил свет на связь с Зеленским.