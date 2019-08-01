Трамп заявил о введении пошлины в на товары из Китая

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Американский флаг перед портретом Мао Цзэдуна во время визита президента США Дональда Трампа в... Американский флаг перед портретом Мао Цзэдуна во время визита президента США Дональда Трампа в...
Американский флаг перед портретом Мао Цзэдуна во время визита президента США Дональда Трампа в...
Damir Sagolj/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в $300 млрд, об этом американский лидер написал на своей странице в твиттере.

По имеющейся информации, небольшие дополнительные пошлины вступят в силу с 1 сентября. Он уточнил, что новое решение не распространяется на уже существующие пошлины в размере 25% на товары стоимостью $250. млрд.

Трамп напомнил, что Китай не выполнил свои обещания по закупке сельскохозяйственной продукции из США в большом количестве и прекращению продажи опиоидного препарата фентанил, от передозировки которого в США ежегодно умирают тысячи людей.

Ранее в США испугались сближения России и Китая.