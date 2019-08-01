Трамп заявил о введении пошлины в на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в $300 млрд, об этом американский лидер написал на своей странице в твиттере.

По имеющейся информации, небольшие дополнительные пошлины вступят в силу с 1 сентября. Он уточнил, что новое решение не распространяется на уже существующие пошлины в размере 25% на товары стоимостью $250. млрд.

Трамп напомнил, что Китай не выполнил свои обещания по закупке сельскохозяйственной продукции из США в большом количестве и прекращению продажи опиоидного препарата фентанил, от передозировки которого в США ежегодно умирают тысячи людей.

Ранее в США испугались сближения России и Китая.