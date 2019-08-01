Трамп заявил о введении пошлины в 10% на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в $300 млрд, передает РИА «Новости».

«Переговоры по торговле продолжаются, и вместе с ними 1 сентября США начнут вводить небольшие 10% пошлины на остающуюся долю ввозимых Китаем в нашу страну товаров общим объемом в $300 млрд», — заявил он.

По его замечанию, это не включает уже введенные ранее пошлины в размере 25% на китайские товары объемом $250 млрд.

Он сообщил, что представители США вернулись из Китая, где на этой неделе прошел очередной раунд торговых переговоров. По оценке Трампа, диалог носил «конструктивный» характер.