Такси стало выгоднее личного авто
Россиянам выгоднее ездить на такси, чем на личной машине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования, проведенного банком HSBC.
Такой расчет актуален для граждан, которые проезжают меньше 5388 километров в год. Его вычислили в перспективе на десятилетие вперед.
Как поясняется, это связано с сравнительно высокой стоимостью автомобиля при относительно низких ценах на услуги таксистов. Так, средняя цена поездки на такси по России составляет 130 рублей, а по Москве 350 рублей.
В исследовании эксперты исходили из следующих показателей: стоимости топлива, обслуживания автомобиля, средней цены на такси и уровня доходов россиян.
Исследователь подытожил, что В России цены на такси пропорциональны доходам, а цены на автомобили не пропорциональны.
Ранее поездка на такси обошлась туристу в Москве в 55 тыс. рублей.