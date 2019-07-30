Трамп посоветовал Пекину не надеяться на победу Демократов

Президент США Дональд Трамп заявил в твиттере, что Пекину не стоит затягивать торговые переговоры с Вашингтоном в надежде на новые выборы.

Он заявил, что Китай рассчитывает на победу Демократов, тогда они смогут снова «обирать США»

Президент США уверен, что в случае его переизбрания власти займут гораздо более жесткую позицию на торговых переговорах в КНР.

Ранее комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.