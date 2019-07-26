США намерены бороться с послаблениями в ВТО для Китая

Соединенные Штаты намерены помешать предоставлению послаблений в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) странам, которые объявили себя развивающимися, в том числе Китаю. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на указ американского лидера Дональда Трампа на сайте Белого дома.

Из указа главы государства следует, что США планируют помешать объявившим себя развивающимися странам получать послабления в правилах ВТО и при переговорах, которые не подкреплены необходимыми экономическим показателями.

По словам главы государства, когда богатые экономики претендуют на статус развивающихся стран, они вредят развитым странам, а также экономикам, которые требуют особого режима.

«Такое пренебрежение к соблюдению правил ВТО...не может оставаться без внимания», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что Китай наиболее ярко это демонстрирует.

Президент пояснил, что Соединенные Штаты никогда не принимали претензию Китая на статус развивающейся страны, и практически каждый текущий экономический показатель опровергает претензии китайского государства.