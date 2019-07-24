Украине предрекли катастрофическую потерю рабочей силы

Международный валютный фонд (МВФ) предрек Украине потерю более трети рабочей силы до 2050 года. Об этом сообщает ФАН.

Согласно исследованию, через 10 лет рабочая сила страны сократится примерно на 15%, а в 2050 году на 30%.

Это связано с тем, что население Украины сокращается – растет средний возраст жителей, молодые люди уезжают на заработки заграницу, рождаемость недостаточно высока.

Отмечается, что МВФ советует увеличить число работающих женщин старше 35 лет и мужчин старше 55, пенсионный возраст, а также сократить социальные выплаты пожилым гражданам и медицинские расходы.

По словам экспертов, потерю рабочей силы могут сократить незначительные реформы.

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