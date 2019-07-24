Украине предрекли катастрофическую потерю рабочей силы
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Международный валютный фонд (МВФ) предрек Украине потерю более трети рабочей силы до 2050 года. Об этом сообщает ФАН.
Согласно исследованию, через 10 лет рабочая сила страны сократится примерно на 15%, а в 2050 году на 30%.
Это связано с тем, что население Украины сокращается – растет средний возраст жителей, молодые люди уезжают на заработки заграницу, рождаемость недостаточно высока.
Отмечается, что МВФ советует увеличить число работающих женщин старше 35 лет и мужчин старше 55, пенсионный возраст, а также сократить социальные выплаты пожилым гражданам и медицинские расходы.
По словам экспертов, потерю рабочей силы могут сократить незначительные реформы.
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