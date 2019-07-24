Украина подорвала доверие Европы по газу

Долги «Укртрансгаза» ввязывают беспокойство у Европейская федерация энерготрейдеров (EFET), сообщается в письме, адресованном главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву, передают «Украинские новости».

«Укртрансгаз» сообщил о срыве аукционов на закупку газа в июне, что подорвало доверие участников рынка. Тогда газ поставил «Нафтогаз».

В письме говорится, что «Укртрансгаз», охарактеризовал финансовые проблемы результатом «неэффективности механизма балансировки».

Ситуация оценивается как «вызывающая беспокойство» и «деликатная». Отмечается, что это может повлиять на снижение инвестиций в экономический сектор страны международных партнеров.

Кобалева попросили немедленно вмешаться в ситуацию, чтобы «Украина могла провести необходимую подготовку к приближающейся зиме 2019/2020», добавили трейдеры.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» сделал России предложение.