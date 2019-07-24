Европейские трейдеры заявили о подрыве партнерства с Украиной по газу

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме, адресованном главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву, выразила обеспокоенность из-за долгов «Укртрансгаза», представляющих угрозу стабильности компании и надежности поставок. Об этом сообщают «Украинские новости».

Как отмечается, в июне «Укртрансгаз» проинформировал о срыве аукционов на закупку газа. Хотя технический газ поставил «Нафтогаз», доверие участников рынка пострадало.

«Укртрансгаз» заявляет, что эти финансовые проблемы в основном стали результатом неэффективности механизма балансировки», — говорится в письме.

Уточняется, что сложившаяся ситуация охарактеризована как «вызывающая беспокойство» и «деликатная». Это может привести к снижению желания международных партнеров делать инвестиции в энергетический сектор страны. Коболева призвали вмешаться в ситуацию.

«Это необходимо сделать немедленно, чтобы Украина могла провести необходимую подготовку к приближающейся зиме 2019/2020», — заключают трейдеры.

Ранее появилась информация о количестве газа в подземных хранилищах Украины.