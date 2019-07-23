«Победа» с начала года перевезла 5 млн пассажиров

Пассажиропоток бюджетной авиакомпании «Победа» с начала года превысил 5 млн человек – во вторник, 23 июля зарегистрирован пятимиллионный пассажир.

«В 2018 году показатель в 5 млн был достигнут только в конце сентября. Такая динамика позволит «Победе» обслужить в 2019 году не менее 10 млн клиентов», — говорится в сообщении авиакомпании.

«Победа» начала выполнять полеты в декабре 2014 года по лоукост-модели. На большинстве рейсов загрузка составляет 100%, средняя загрузка рейсов – 96%. По данным исследования Aviasales, выход авиакомпании на региональные маршруты приводит к снижению стоимости авиаперевозки. «По итогам 2018 года «Победа» сохранила ценовое лидерство среди всех российских авиакомпаний, по данным крупнейших продавцов авиабилетов. За год перевозчик продал более 400 000 билетов по минимальным тарифам 499/999рублей с учётом всех аэропортовых сборов», — отмечают в авиакомпании.

Флот «Победы» состоит из 30 лайнеров Boeing 737-800, средний возраст флота – 2,3 года. Помимо этой авиакомпании в группу «Аэрофлот» входят также одноименный авиаперевозчик «Аэрофлот», «Россия» и дальневосточная «Аврора».