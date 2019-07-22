Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей

Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на кредитные организации.

Как отмечается, Сбербанк смог предотвратить хищения на сумму 18 млрд рублей, ВТБ — 5,4 млрд, Альфа-Банк — не менее 700 млн, Почта Банк — 135 млн и МКБ — 10 млн.

При этом, как подчеркивается, в Центробанке не стали комментировать эту информацию.

В то же время, в кредитных организациях отметили, что мошенникам удается украсть деньги лишь в 3–4% случаев.

По мнению экспертов, именно человеческий фактор является самым слабым местом в защите банков

Ранее сообщалось, что российские банки заработали более 1 трлн рублей за полгода.