«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»

Жалоба «Газпрома» по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом» отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Нафтогаза».

В результате этого, решение Окружного суда Люксембурга в пользу ареста активов российской энергетической компании на территории этой страны остается в силе.

Теперь «Газпром» обязан в принудительном порядке выполнить необходимые условия.

Ранее «Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа.