Пушков отреагировал на сообщения о техногенной катастрофе

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на сообщения о грозящей Украине техногенной катастрофе.

В своем твиттере Пушков отметил, что Киеву необходим газовый мир с Москвой.

Он добавил, что ситуация — наглядное доказательство того, что ставка «Нафтогаза» на победу в газовой войне — отборная авантюра.

Ранее стало известно, что в Киеве продолжает нарастать паника из-за того, что новый договор с Россией о транзите газа все еще далек от подписания. Если транзит прекратится, то страну ждет техногенная катастрофа.

В этом случае газотранспортная система страны не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах. В результате Украине придется отключить от газа предприятия, и даже целые регионы.