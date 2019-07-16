Турция активизирует геологоразведочную деятельность в районе Кипра назло ЕС

Турция намерена активизировать геологоразведочную деятельность в районе Кипра, если санкции ЕС вступят в силу. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает телеканал NTV.

Сейчас в Восточном Средиземноморье три турецких корабля, однако, если Европа примет санкции, то Анкара активизирует геологоразведчику деятельность, послав туда четвертый, сказал Чавушоглу.

Он добавил, что ЕС знает о том, что их решения невозможно воплотить в реальность.

«Они [решения] приняты для удовлетворения греческой общины Кипра», — заявил министр.

Ранее в турецком МИД заявили, что решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в ИЭЗ Кипра, не исправит ситуацию.