Осталось доделать дороги: Орешкин о поездке на машине до Тольятти

Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин поделился подробностями своей поездке на мешине в Тольятти. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что весь путь он проделал на автомобиле Lada Xray.

Орешкин заявил, что транспортное средство показало себя с лучшей стороны.

Максим Орешкин выразил огорчения относительно качества дорог, отметив, что уже большая их часть в России находится в хорошем состоянии.

Он добавил, что в одном месте машина наехала на яму и чуть не пробила колесо, поэтому глава Минэконома посоветовал продолжить заниматься состоянием трассы М7.

Ранее сообщалось, что Орешкин решил поехать в Тольятти на Lada.