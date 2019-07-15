Осталось доделать дороги: Орешкин о поездке на машине до Тольятти

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Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного... Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин поделился подробностями своей поездке на мешине в Тольятти. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что весь путь он проделал на автомобиле Lada Xray.

Орешкин заявил, что транспортное средство показало себя с лучшей стороны.

Максим Орешкин выразил огорчения относительно качества дорог, отметив, что уже большая их часть в России находится в хорошем состоянии.

Он добавил, что в одном месте машина наехала на яму и чуть не пробила колесо, поэтому глава Минэконома посоветовал продолжить заниматься состоянием трассы М7.

Ранее сообщалось, что Орешкин решил поехать в Тольятти на Lada.