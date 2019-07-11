Подсчитан средний магазинный чек россиян

<img src="//img.gazeta.ru/files3/901/12285901/Depositphotos_116679696_l-2015-pic905-895x505-45314.jpg">

Средний чек россиян во время одного посещения магазина в июне 2019 года увеличился на 3 рубля по сравнению с маем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сумма в чеке возросла на 0,5% и составила 556 рублей. В прошлом месяце этот показатель значился на уровне 553 рубля.

Отмечается, что данные за июнь 2018 года были ниже нынешних показателей на 2,4%.

Кроме того, по сравнению с маем средний чек в июне 2019 года снизился только в Дальневосточном и Центральном регионах России. Там сумма в чеке составила 628 рублей, упав на 1,7%, и 607 рублей, снизившись на 1,1%, соответственно.

Экономисты утверждают, что объем общих повседневных доходов и средняя сумма в чеке у россиян остались стабильными во втором квартале.

Ранее жители России рассказали о частоте походов в магазин.