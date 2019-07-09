Кудрин заявил о критической черте в потребкредитовании россиян

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что в росте потребительского кредитования в РФ критическая черта пока не пройдена, приводит его слова РИА «Новости».

По мнению Кудрина, ситуация по данному вопросу требует постоянного анализа. Он сообщил, что критическая черта может наступить в том случае, если к 2020 году темпы роста потребительского кредитования достигнут показателей в районе 20%. Кроме того, Кудрин отметил, что спор между Минэкономразвития и Центробанком способен помочь проведению дополнительного анализа сложившейся ситуации.

Сейчас глава Счетной палаты РФ считает, что «пузырь» еще не надулся.

Ранее сообщалось, что активный рост потребительского кредитования не угрожает России.