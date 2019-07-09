Названы главные способы кражи денег с карт россиян

По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность. Об этом сообщают «Известия».

Мошенничеству подвергаются пользователи, использующие мобильные устройства при оплате.

Так, деньги воруются из-за низкой киберграмотности и неосторожности.

Отмечается, что преступники используют психологические приемы для кражи средств, на такой способ ведутся 60% граждан. Так, например, злоумышленники представляются сотрудниками банка, заявляя об обнаружении подозрительной активности, после чего получают данные для доступа и списывают деньги.

Как заявляют эксперты, единственный способ избежать такой статистики — повышать киберграммотность населения.