Роструд назвал основания для лишения отпуска
Почему работнику могут отказать в отпуске, рассказали в Роструде. Об этом сообщает «Российская газета».
Сообщается, что если из-за предоставления отпуска работнику в этом году может нарушиться нормальный ход работы предприятия, то работодатель может перенести отдых на следующий год.
Отложенный отпуск нужно будет использовать в пределе следующих 12 месяцев после окончания года, за который он был получен.
Отмечается, что работодатель также может вызвать сотрудника из отпуска. После этого часть неиспользованного отпуска должна быть предоставлена сотруднику в удобное для него время.
Сейчас не существует списка на законодательном уровне, в котором бы были прописаны причины отзыва из отпуска.
Ранее в Роструде рассказали как платить работающим за отпускников.