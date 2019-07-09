Роструд назвал основания для лишения отпуска

Почему работнику могут отказать в отпуске, рассказали в Роструде. Об этом сообщает «Российская газета».

Сообщается, что если из-за предоставления отпуска работнику в этом году может нарушиться нормальный ход работы предприятия, то работодатель может перенести отдых на следующий год.

Отложенный отпуск нужно будет использовать в пределе следующих 12 месяцев после окончания года, за который он был получен.

Отмечается, что работодатель также может вызвать сотрудника из отпуска. После этого часть неиспользованного отпуска должна быть предоставлена сотруднику в удобное для него время.

Сейчас не существует списка на законодательном уровне, в котором бы были прописаны причины отзыва из отпуска.

Ранее в Роструде рассказали как платить работающим за отпускников.