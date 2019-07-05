Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ

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НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на представителя компании Shell.

Как отмечается, причиной такого решения стали технические проблемы.

По словам представителя концерна, НПЗ РСК продолжает контактировать с поставщиком и операторами трубопровода, чтобы выяснить все обстоятельства и устранить проблему.

Причем, как подчеркивается, измерения нефти показали содержание в ней «слегка завышенной концентрации» органических хлоридов.

Ранее сообщалось, что на фоне скандала с грязной нефтью сменился гендиректор «Транснефть-Дружбы».

В апреле 2019 года выяснилось, что нефть, поступающая по трубопроводу «Дружба» из России в Белоруссию загрязнена хлоридами. По этой причине Белоруссия, а также Польша и Украина остановили прием нефти. Однако в течение мая Россия смогла возобновить прокачку «чистой» нефти.

Данная проблема стала следствием мошеннической схемы, в результате которой была похищена нефть на сумму не менее 1 млн руб.