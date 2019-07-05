Новый вид компенсации придумали для пострадавших в наводнении

Пострадавшим в результате наводнения в Иркутской области пообещали выделить компенсацию из регионального бюджета. Об этом рассказало правительство региона со ссылкой на главу области Сергея Левченко, передает РИА «Новости».

Речь идет о пострадавших фермерах, дачниках и садоводах региона, которые потеряли в воде урожай и животных.

По словам губернатора, для социальной поддержки пострадавших было выделено по 4,5 тыс. руб. на одну сотку посевов, но не более 45 тыс. руб. компенсации в одни руки. Также власти заплатят 50 тыс. руб. за корову; 25 тыс. руб. за утрату молодняка крупного рогатого скота, за свиней, овец, коз по 5 тыс. руб. но не более 25 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что найдены 24 человека из числа пропавших без вести при наводнении.

В результате наводнения, по последним данным, погиб 21 человек. Также 313 человек госпитализированы из-за последствий поводка. Среди пострадавших оказались 57 детей.

С конца июня Иркутская область страдает от паводков — в 55 населенных пунктах подтоплены более 3000 домов, в которых проживают около 10 тыс. человек, а также 3,5 тыс. приусадебных участков, разрушены объекты инфраструктуры и автомобильные мосты.