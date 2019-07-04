Украина готовится к полному прекращению транзита российского газа

Украинская компания «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России после 2019 года, сообщает РИА «Новости».

Как заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, там ожидают прекращения транзита «не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года».

По его мнению, позиция российского «Газпрома» относительно прекращения транзита газа через территорию Украины обусловлена политическими, а не экономическими факторами.

Руководитель газового дивизиона «Нафтогаза» Андрей Фаворов, заявил что в компании ожидают сбоя в транзите около 3 месяцев.

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