ЦБ рассказал о главных ограничениях экономики

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что главные ограничения для развития экономики РФ являются внутренними, сообщает ТАСС.

Об этом она рассказала, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Она отметила, что страна не находится в рисковом сценарии, поскольку цены на нефть сейчас выше ожиданий, поэтому главные ограничения для развития, по ее мнению, внутренние.

Глава ЦБ выразила уверенность, что РФ продолжает быть интересной для глобальных рынков капитала.