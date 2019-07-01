Миллиардеры России озолотились почти на $38 млрд за полгода

Общее финансовое состояние наиболее богатых и влиятельных людей из России увеличилось почти на $38 млрд за первые шесть месяцев 2019 года. Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index.

Данные рейтинга были взяты на основании акционных цен компаний, где миллиардеры обладают долями. Также расчет проводился на основе соотношения капитализации компании к EBITDA или стоимости акции к прибыли на акцию.

Стоит отметить что в рейтинге вошли 24 россиянина. Самым богатым среди соотечественников с состоянием в $24,1 млрд стал Леонид Михельсон. Его богатства увеличились на $4,72 млрд.

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